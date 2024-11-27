سعر النفط اليوم.. تأثير وقف إطلاق النار في لبنان

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وقبل اجتماع أوبك+ يوم الأحد المقبل.

وبحلول الساعة 0114 بتوقيت غرينتش (0514 بتوقيت أبوظبي)، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 72.79 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات، أو 0.1% إلى 68.73 دولار.

وهبطت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت أبوظبي).

ويمهد الاتفاق الطريق لإنهاء صراع أودى بحياة الآلاف منذ اندلعت شرارته بسبب حرب غزة العام الماضي.

اجتماع أوبك +

من جهة أخرى، قال بنك غولدمان ساكس إن إنتاج النفط الخام لدى العراق وكازاخستان وروسيا انخفض امتثالا لتخفيضات إنتاج مجموعة أوبك+، مما يدعم بعض الارتفاع لأسعار برنت في الأمد القريب.

وأضاف البنك الاستثماري في مذكرة بتاريخ أمس الثلاثاء، أن من المرجح أن تمدد السعودية تخفيضات إنتاج النفط بسبب تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة، وأنه يعتقد الآن أن تخفيضات إنتاج النفط ستستمر حتى أبريل/ نيسان 2025 بدلا من يناير /كانون الثاني.

وأبقى غولدمان ساكس على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2025 عند 76 دولارا للبرميل.

وقال مصدران من أوبك+ إن المجموعة، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، تناقش تأجيلا آخر لزيادة إنتاج النفط والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير/ كانون الثاني.

وفي أحدث اجتماع للمجموعة والذي عُقد في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، وافقت أوبك+ على تأجيل زيادة الإنتاج التي كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول لمدة شهر.

وذكر البنك أن “أي زيادة في إنتاج أوبك+ ستكون تدريجية وستعتمد على البيانات”.

وأضاف غولدمان ساكس أن ارتفاع مستوى الالتزام بتخفيضات إنتاج أوبك+ يشير إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة تعمل معا من أجل استقرار أسعار النفط.

وقال إن إنتاج العراق وكازاخستان وروسيا انخفض 0.5 مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات تجارة السلع الأولية العالمية العملاقة فيتول وترافيجورا وجونفور في منتدى إنرجي إنتليجنس في لندن إن من المستبعد تراجع الدول الأعضاء في أوبك عن تخفيضات الإنتاج الطوعية في الأمد القريب.

ولكن على الرغم من تخفيضات إنتاج أوبك+ وتأخير زيادة الإنتاج، ظلت العقود الآجلة لخام برنت في الأغلب ضمن نطاق يتراوح بين 70 و80 دولارا هذا العام، وجرى تداولها عند أقل من 74 دولارا أمس الثلاثاء.

وعدل جولدمان ساكس الأسبوع الماضي توقعه لأسعار برنت إلى 80 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام، رغم العجز في المعروض والغموض الجيوسياسي خلال 2024، مشيرا إلى فائض متوقع في 2025.