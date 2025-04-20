سلاف فواخرجي تعلق على “وثيقة” زواجها من بشار الأسد

Getty Images

نفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي شائعة زواجها من الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي انتشرت مؤخراً على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول وثيقة تزعم ارتباطها به رسميّاً.

وكتبت فواخرجي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، باللغة العامية: “لا تواخذونا… عملناها عالضيق وما عزمنا حدا!”، ساخرة من تصديق البعض لما وصفته بأنه “شي بيضحك”، ومعتبرةً أن هذه الإشاعات، التي تمسّ الشرف وتغوص في الحياة الشخصية، تعبّر عن أزمة أعمق في الخطاب العام.

وأشارت إلى أن الوثيقة المتداولة مليئة بالأخطاء، كإدراج خانة لم تكن موجودة أصلاً في السجلات الرسمية السورية، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة عن اسم والدها وتاريخ ولادتها.

وأكدت فواخرجي أنها لم تُطلّق ولن تُطلّق من زوجها الفنان وائل رمضان، مضيفةً: “الله يحميلي زوجي وعيلتي… ويحمي كل الناس”، وقالت بعبارة موجّهة إلى مروّجي الشائعة: “ديروا بالكم عالبلد، والناس أولى بالاهتمام مني”.

جاءت هذه الشائعة بعد أيام قليلة من صدور قرار عن نقابة الفنانين السوريين بشطب عضوية سلاف فواخرجي من سجلاتها، في خطوة مفاجئة أرجعتها النقابة إلى ما وصفته بـ “تنكّرها لآلام الشعب السوري وإنكارها للجرائم”، في إشارة إلى مواقفها المعلنة تجاه النظام السوري السابق.

وقد رُبط القرار بتصريحات أدلت بها فواخرجي مؤخراً، قالت فيها إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد “عاش حياة بسيطة، وكان يمثّل الاستقرار السياسي في البلاد”، معتبرةً أن “المشكلة لا تكمن في الحاكم، بل في الشعب المنقسم”، على حدّ وصفها.

وأضافت حينها أن الأسد حكم البلاد “بسياسة دولة ومؤسسات، لا من منطلق ديني”، مشيرةً إلى أن “أيام الثورة الأولى كانت جيدة”، لكنها ترى أنها “اختُطفت لاحقاً من تيارات دينية”، وفق تعبيرها.

وأثار القرار جدلاً واسعاً، وتفاوتت ردود الفعل بين من اعتبره تسييساً للعمل النقابي، ومن رأى فيه موقفاً مبرّراً بسبب ما وصفوه بـ”تواطؤ فني مع السلطة”.

وكان أبرز المتضامنين مع فواخرجي زوجها الفنان وائل رمضان، الذي نشر رسالة مطوّلة عبر حساباته الرسمية، وصفها فيها بـ”كليوباترا” و”شهرزاد” و”زنوبيا”، ووجّه انتقادات لاذعة إلى من هاجمها أو شكّك في مكانتها.

في مصر، عبّر عدد من الفنانين والنقاد عن تضامنهم معها، حيث كتبت الفنانة وفاء عامر: “أهلاً بها وسط زملائها وحبايبها… فنانة عظيمة وثروة لا يقدّرها إلا من يفهم في الماس”، فيما أكّد الناقد طارق الشناوي رفضه للقرار، مشدّداً على ضرورة أن تبقى النقابات الفنية على مسافة واحدة من جميع أعضائها، بعيداً عن الحسابات السياسية والانقسامات.

Getty Images سلاف إلى جانب زوجها الفنان وائل رمضان، قالت في ردّها “الله يحمّيلي زوجي وعيلتي ويحمي كل الناس”

كما عبّر الإعلامي المصري خالد منتصر عن استغرابه من قرار النقابة، وكتب قائلاً: “الفنان كالوشم… لا يُمحى، ومرحباً بكِ يا سلاف في أحضان مصر”.

أما داخل سوريا، فقد انتقدت الفنانة ناندا محمد قرار الشطب في منشور لها على فيسبوك، واصفةً إياه بأنه “غبي ومسيء”، رغم أنها لا تتفق مع فواخرجي سياسياً، معتبرةً أن النقابات ليست جهة مخوّلة لمحاكمة الفنانين على خلفية مواقفهم أو قناعاتهم.

كما أعلنت إدارة مهرجان “همسة” الدولي للآداب والفنون، الذي يُقام سنوياً في القاهرة، عن تكريم سلاف فواخرجي ضمن دورته الثالثة عشرة، التي تُقام هذا العام تحت اسم الفنان الراحل سامي العدل.

وقال رئيس المهرجان، الكاتب فتحي الحصري، إن “مصر ترحّب دائماً بالمبدعين من الأشقاء العرب”، مشدداً على أن التقدير الفني لا يجب أن يتأثر بالاختلافات السياسية.

وكانت فواخرجي قد نشرت قبل ذلك منشوراً عبّرت فيه عن موقفها من ما وصفته بـ “المرحلة الجديدة” التي تعيشها سوريا، بعد سيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق.

وفي هذا المنشور، تحدّثت عن مراجعتها لمواقفها السابقة، مؤكدةً أنها لم تدّعِ يوماً امتلاك الحقيقة المطلقة، بل كانت تعبّر عن رأيها بما تراه صواباً، حتى وإن اختلف معها الآخرون.

وأشارت إلى أنها طالما دعت لحقن الدم السوري، لكن بعض الأصوات، بحسب تعبيرها، رفضت الاستماع لهذا النوع من الخطاب، وفضّلت التركيز على تخوينها وتجريمها فقط.

https://twitter.com/SilverCherokee/status/1912784429187051577

وأكّدت سلاف فواخرجي تمسكها بحقها في عدم التراجع قسراً عن آرائها، موضحةً أنها لم تسارع إلى تقديم اعتذارات أو اتخاذ مواقف استرضائية، مضيفةً: “لم أرَ الصواب بعد، لكنني أتمناه”.

كما أشارت إلى أن البعض طالبها بحذف صورها ومواقفها السابقة، في إشارة إلى الصور التي جمعتها بمسؤولين من النظام السوري السابق، لكنها اعتبرت أن “محو الصور لا يُلغي التاريخ”، مؤكدةً أن تلك المرحلة، بما لها وما عليها، تبقى جزءاً من تاريخ سوريا.

وأضافت: “أحترم كل لحظة مضت، وسأحترم كل لحظة جديدة”.

ووجّهت رسالة ضمنية إلى الإدارة السورية الجديدة، قالت فيها: “لا أعتقد أن الحكم الجديد سيكون ظالماً أو مستبداً كما يُروّج البعض”، معربةً عن أملها في استعادة الجولان المحتل، قبل أن تختم بالقول: “عاشت سوريا، وعاش السوريون موحّدين، مسالمين، غير مقسّمين… وشكراً لحقن الدماء”.

https://twitter.com/ABDALLAH_B2/status/1912893025061155118

من هي الفنانة سلاف فواخرجي

ولدت سلاف محمد سليم فواخرجي في مدينة اللاذقية في 1 يوليو/تموز 1977؛ والدها من مؤسسي حزب البعث، ووالدتها الكاتبة ابتسام أديب.

درست الآثار في جامعة دمشق وتخرجت عام 1998، كما تابعت دراسات في الفنون التشكيلية واللغة السريانية.

بدأت مسيرتها الفنية خلال دراستها الجامعية، حين شاركت في فيلم “الترحال” بإخراج ريمون بطرس، ثم لفتت الأنظار بدورها في “نسيم الروح” لعبد اللطيف عبد الحميد، وتوالت مشاركاتها في الدراما والسينما السورية.

من أبرز الأعمال التي رسّخت حضورها على الشاشة مسلسل “أسمهان”، الذي جسّدت فيه شخصية المطربة السورية الراحلة، ولاقت عن أدائها فيه إشادة واسعة، كما شاركت في “كليوباترا” و”رسائل الكرز” الذي تولّت إخراجه أيضاً.

وقد تنقّلت بين أدوار البطولة في الدراما التاريخية والاجتماعية، منها “هوى بحري”، و”الولادة من الخاصرة”، و”حدث في دمشق”، و”شارع شيكاغو”.

كما عُرفت بمشاركاتها السينمائية في أفلام مثل “حسيبة”، و”العشق”، و”مريم”، وعملت أيضاً في الدبلجة والمسرح، لتبني بذلك مسيرة فنية متعددة الأوجه، جعلتها واحدة من أبرز نجمات الشاشة السورية في العقدين الماضيين.

تزوجت من الفنان وائل رمضان عام 1999، وأنجبت منه ولدين.

سياسيًا، عُرفت فواخرجي بدعمها العلني لبشار الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث رفضت توصيف الحراك بالثورة، ووصفت الجيش السوري بأنه “أشرف الناس”، واعتبرت الأسد “إنساناً راقياً”.

واصلت هذا الموقف بعد سقوط النظام نهاية 2024، وصرحت في عدة مناسبات بأن ما جرى كان “مؤامرة دولية”، وأن الأسد كان “رمزاً للاستقرار”، وأن المشكلة “ليست في الحاكم، بل في الشعب المنقسم”.

شاركت فواخرجي في زيارات ميدانية لمواقع عسكرية تابعة للنظام، وظهرت إلى جانب الجنود في مناطق شهدت عمليات تهجير، كداريا والزبداني، كما أنكرت وقوع مجازر موثقة، منها هجوم الغوطة الكيماوي، وقالت إن بعض الصور “مفبركة”، مما عرضها لانتقادات حقوقية وشعبية واسعة.