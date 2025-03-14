تفاعل واسع على مواقع التواصل بـ “قطايف” سامح حسين

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في دقائق معدودة كالتي يقضيها أحدنا في التهام حلوى “القطائف” الرمضانية، استطاعت حلقات قصيرة بالصوت والصورة أن تحظى بملايين المشاهدات على مواقع التواصل، منذ أول “قطفة” صنعها الممثل سامح حسين الذي اشتهر بالأدوار الكوميدية في الدراما المصرية.

فرغم عدم وجود دعايا تلفزيونية أو عبر المنصات الشهيرة للأعمال والبرامج الرمضانية، إلا أن الحلقة الأولى من برنامجه “قطايف” حازت شهرة واسعة على منصات مواقع التواصل، وصلت إلى ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف مشاهدة.

https://www.facebook.com/SamehHussein/videos/2049576368886498?locale=ar_AR

على فيسبوك وتيك توك ويوتيوب، سجلت مختلف مواقع التواصل آلاف وملايين المشاهدات لـ”قطايف”، الذي رأى فيه الجمهور برنامجاً توعوياً جاداً و”دافئاً” مناسباً لشهر الصيام “بعيداً عن المسلسلات والتهريج”، بدون دعايا كغيرها من البرامج الرمضانية التي عادة ما توضع لها ميزانية ضخمة، مع الكثير من الإعلانات التجارية.

https://twitter.com/fares_mohamed87/status/1900259911864332659

https://www.facebook.com/islam.mounir2/posts/pfbid0294BVAhWxB1aGWv8fRPjZHoNuqhidpim2oZNPtg9ULJncQFAJyFc349EbJrGppa5yl

https://twitter.com/sherinhelal555/status/1898864755672268811

إشادات الفنانين والمشاهير

https://twitter.com/alyelbassel/status/1900237355040333956

وقد لاقى البرنامج استحساناً وتفاعلاً من بعض نجوم الفن في مصر، من بينهم الممثل مصطفى شعبان، الذي كتب منشوراً على صفحته على فيسبوك، مشيداً بالبرنامج الذي وصفه بأنه “جرعة يومية من القيم الإنسانية والرسائل الهادفة التي تصلح لكل أفراد الأسرة”.

https://www.facebook.com/MostafaShabanFan/posts/pfbid02zNWACmnD6mfzohhicVjZLT9tQ2SWun5W92XrqvUgdmWTAEkzNLE54eVCBLjNxojEl

كما أشادت الممثلة نشوى مصطفى بالفنان سامح حسين الذي استطاع أن يحقق “النجاح الكبير المذهل اللافت والمدوي” لبرنامجه “بتكلفة إنتاجية أبسط من البساطة ومصاريف دعاية زيرو”.

https://www.facebook.com/nashwa.moustafa/posts/pfbid0ZftLcARiLgp9wvewv2Xtk9QjftA1waUafXuYM2DLEYh93SbQGF1mo6KjXCyJ9K1Yl

ووصف الإعلامي ومقدم البرامج المصري عمرو الليثي البرنامج بأنه “قيّم وهادف” و”يحمل بين جنباته رسائل أخلاقية وإنسانية عظيمة”.

https://www.facebook.com/Amrellissyofficial/posts/pfbid02n8dvYCN2regV96H4v5tpTTMwcxFnaK7GFqfyhFkJgCXkQHMtpLsqvBxx6D9xqKBMl

وأشار بعض مشاهير صانعي المحتوى إلى قوة “السوشيال ميديا” التي جعلت البرنامج الذي وُصف بأنه “كبسولة راحة نفسية”، “يتصدر المشهد على الصفحات”.

https://www.facebook.com/heshamahmedel3almy/posts/pfbid02phbn7sTizWgzhKs48PBNzYKttj7A1ervtSLkuc3MBjBcQKZLR1t8v6y5pzBUFpXPl

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https://www.facebook.com/100095299002854/videos/613924321550890

انتقاد ودفاع

رغم الإشادة الواسعة ببرنامج سامح حسين، إلا أن هناك بعض الأصوات التي انتقدت أن يقدّم فنانٌ محتوىً “دينياً”، فيما رأى حسام عبد العزيز، المحسوب على التيار السلفي، والذي يحظى بمئات الآلاف من المتابعين، أن ما يقدمه سامح حسين ما هو إلا تعويض عن “تأجيل” لعمل درامي.

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وهناك من رأى أن هذا البرنامج ربما يكون “البداية” لتحول سامح حسين بعيداً عن التمثيل، ليكون “داعية يسمعه عدد كبير” من الناس.

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https://www.facebook.com/dr.ziad.amasha/videos/1015488630476587

https://www.facebook.com/H.bokhary/posts/pfbid02nPAPtPPAAphR7cAnAYFKn21zDgg7AFnqEiHUGX8sxfphGhHrUhUFjeUHpvio8CZDl

وقد فوجئ الفنان سامح حسين بالتفاعل الواسع الذي شهده برنامجه على غير ما توقع، ووصف ما حدث بأنه “معجزة”، لدرجة أنه يخشى أن يكون مجرد حلم.

https://www.facebook.com/SamehHussein/posts/pfbid0KCVoohB2jHkDDm8vAmrVMPJ3RjxrxFpfzQtq5pg2FMYhyFAx8zTfhfQdEwQ4jNLTl

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