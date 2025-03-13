كيف يواجه الغزيون استمرار النقص الحاد في الغذاء والماء وقطع الكهرباء؟

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عاد شبح المجاعة ليهدد سكان قطاع غزة من جديد مع استمرار منع إسرائيل دخول جميع الإمدادات الإنسانية إلى القطاع منذ نحو أسبوعين، بما في ذلك الحصول على مياه شرب نظيفة بعد قطع إسرائيل الكهرباء عن القطاع في 9 مارس/آذار.

وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس، الخميس 13 مارس/آذار، إن “الأيام القليلة القادمة ستشهد فقدانا لعدد من المواد الأساسية والسلع الغذائية في قطاع غزة مما يزيد معاناة السكان ويفاقم أزمتهم”.

ودعا القانوع المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة، وإلا سيعاني الفلسطينيون من المجاعة مجددا في شهر رمضان”.

كما دعا الوسطاء إلى “ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية ووقف سياسة العقاب الجماعي”.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تداعيات استمرار إغلاق إسرائيل لمعابر القطاع، ودعا الدول العربية والإسلامية لتنفيذ قراراتها بشأن كسر الحصار والضغط من أجل فتح معبر رفح.

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في 2 مارس/آذار وقف دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.

وبعد ذلك بأسبوع وقع وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمرا بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة بشكل فوري، قائلًا “سنوظف كافة الوسائل لإعادة كافة المختطفين وضمان ألا تظل حماس في غزة بعد الحرب”.

الأمم المتحدة تحذر

يأتي هذا في وقت حذرت الأمم المتحدة من استمرار تراجع “التقدم المهم الذي تحقق خلال الأسابيع الستة الأولى بعد بدء وقف إطلاق النار، بسبب توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن “الناس في أنحاء غزة يجدون صعوبات متزايدة في إيجاد ما يكفي من الطعام والماء والخدمات الصحية وغير ذلك من مستلزمات حيوية”.

وتقول الأمم المتحدة إن إغلاق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة أمام البضائع، أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية أكثر من 100 ضعف في أنحاء القطاع.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن قطاع غزة يعاني من أوضاع إنسانية صعبة من بينها “تكدس القمامة الذي يؤدي إلى ظروف غير صحية ويزيد من المخاطر على الصحة العامة”.

وأوضح أن “مشكلة جمع النفايات الصلبة تتفاقم بسبب عدم توفر قطع الغيار إذ إن 80% من عربات وحاويات جمع القمامة إما مدمرة أو لحقت بها أضرار”.

ندرة مياه الشرب

النقص الحاد في المواد الغذائية تزامن مع تحذير أطلقته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، من أن النقص الحاد في المياه في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، إذ لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أي 90% من السكان.

وأفادت مسؤولة اليونيسيف في غزة روزاليا بولين، بأن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى بعد قطع إسرائيل الكهرباء عن القطاع هذا الأسبوع.

ومنذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قررت إسرائيل قطع الكهرباء ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع، ما أدى إلى تعطل العمل في الغالبية الساحقة من المستشفيات وانعدام الكهرباء في القطاع.

لكن بقي خط كهرباء واحد موصول بمحطة تحلية مياه البحر في مخيم دير البلح وسط القطاع وذلك بعد تنسيق من منظمة يونيسيف وبالتعاون مع سلطات المياه والكهرباء المحلية، وهو الخط الذي قررت إسرائيل قطعه في 9 مارس /آذار.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود طالبت إسرائيل بوقف ما وصفته بالعقاب الجماعي للفلسطينيين واستخدام المساعدات كأداة للحرب.

كما أدانت الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يحرم السكان من الخدمات الأساسية والإمدادات الحيوية، بما في ذلك الحصول على مياه نظيفة.

كيف يواجه الغزيون استمرار النقص الحاد في الغذاء والماء وقطع الكهرباء؟

كيف أثر وقف إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع على أسعار السلع الغذائية؟

وما حجم توفر السلع الأساسية في الأسواق بعد إغلاق إسرائيل جميع معابر القطاع؟

لماذا تعجز الأمم المتحدة عن القيام بتحرك فعلي لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 14 مارس/آذار.

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