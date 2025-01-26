بعد مقتل وإصابة عشرات اللبنانيين، هل ينهار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان؟

Getty Images حاول عشرات اللبنانيين دخول القرى والبلدات التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان

تصاعد التوتر في جنوب لبنان مع انتهاء المهلة الممنوحة لإسرائيل للانسحاب من لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل الذي تم التوصل إليه في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

فقد افادت الأنباء بمقتل 15 لبنانياً على الأقل، بينهم جندي لبناني، وإصابة العشرات بعد أن فتح الجيش الإسرائيلي النار في عدة مناطق على مئات اللبنانيين الذين كانوا يحاولون العودة الى بيوتهم في القرى والبلدات التي لا يزال الجيش الإسرائيل يتمركز فيها.

وحسب حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية أصيب 83 لبنانيا برصاص الجيش الإسرائيلي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي قوله أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان “أطلقت رصاصات تحذيرية بهدف تلافي المخاطر الناجمة عن اقتراب عدد من المشتبه بهم من مواقع الجيش” وأضاف أن “عدداً من الأفراد الذين شكلوا خطرا مباشراً على القوات الإسرائيلية قد ألقي القبض عليهم”.

“عودة غير آمنة”

وكان مئات اللبنانيين قد تدفقوا صباح الأحد على متن مركبات أو مشياً سيعاً لدخول بلدات وقرى حدودية لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وقالت “قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)”، اليوم إن الظروف ليست مهيأة بعدُ لعودة السكان إلى قراهم في جنوب لبنان بصورة آمنة، مع استمرار وجود القوات الإسرائيلية فيها رغم انقضاء مهلة انسحابها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

ففي بيان مشترك مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لدى لبنان جينين هينيس بلاسخارت قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو يوم الأحد: “كما رأينا بشكل مأساوي هذا الصباح، فإن الظروف ليست مهيأة بعدُ لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم الواقعة على طول الخط الأزرق. وبالتالي؛ فإن المجتمعات النازحة، التي تواجه طريقاً طويلة للتعافي وإعادة الإعمار، مدعوّة مرة أخرى إلى توخي الحذر”.

Getty Images حمل العديد من اللبنانيين المتوجهين الى جنوب لبنان صور زعيم حزب الله السابق حسن نصر الله الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية على بيروت

“مماطلة”

وأكدت إسرائيل أن قواتها ستبقى لما بعد المهلة، بينما اتهمها الجانب اللبناني بـ”المماطلة”.

وبموجب اتفاق وقف اطلاق النار المبرم بوساطة أميركية، على إسرائيل سحب قواتها خلال 60 يوما، أي بحلول 26 كانون الثاني/ يناير، وأن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفي) في المناطق التي ينسحب منها.

و على حزب الله سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع الى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا عن الحدود، وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية في الجنوب.

و قالت إسرائيل يوم الجمعة أن قواتها لن تنجز الانسحاب نظرا لعدم تنفيذ لبنان الاتفاق “بشكل كامل”. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن “عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة”.

Getty Images تجاهل عدد من المتجمهرين تحذيرات الجيش اللبناني من الاقتراب من القوات الإسرائيلية التي لم تنسحب من لبنان

تبادل الاتهامات

واتهم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي اردعي حزب الله بوضع مصلحته فوق مصلحة لبنان ومحاولة توتير الأوضاع في الجنوب. وخاطب ادرعي عبر حسابه على منطة اكس اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى قراهم بلداتهم في جنوب لبناب بقوله: ” في الفترة القريبة سنواصل اعلامكم حول الأماكن التي يمكن العودة إليها. لحين الوقت، نطالبكم بالانتظار، ولا تسمحوا لحزب الله بالعودة واستغلالكم في محاولة للتستر على التداعيات المدمرة لقراراته غير المسؤولة على حساب أمن دولة لبنان”.

واتهم لبنان إسرائيل بانتهاك الاتفاق. فقد قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أن إسرائيل تمعن في خرق اتفاق وقف النار، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب.

كذلك دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدول التي رعت تفاهم وقف النار إلى تحمل مسؤولياتها في ردع “الهجمات الإسرائيلية” وإجبارها إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

برأيكم:

هل تتوقعون انهيار اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟

من يتحمل مسؤولية ذلك؟

هل تحاول إسرائيل إعادة النظر في الاتفاق بعد وصول ترامب الى البيت الأبيض؟

كيف سيرد حزب الله اللبناني بعد مقتل واصابة عشرات اللبنانيين بيينهم العديد من مؤيديه بنيران الجيش الإسرائيلي؟

هل دفع حزب الله مؤيديه للاصطدام بالجيش الإسرائيلي؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأثنين 27 يناير/ كانون الثاني.

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأثنين 27 يناير/ كانون الثاني.

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