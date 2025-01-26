محمد عارضة، من عملية سجن جلبوع إلى صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس؟ ماذا نعرف عن العملية؟

Getty Images شرطي إسرائيلي يقف على برج مراقبة في سجن جلبوع

أفرجت إسرائيل، السبت، عن السجين الفلسطيني محمد عارضة (43 عاماً) من بين 200 سجين فلسطيني من ذوي المحكوميات العالية، والمؤبدة، مقابل إطلاق حماس في قطاع غزة سراح أربع مجندات إسرائيليات ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

العارضة، من بلدة عرابة جنوب جنين، هو أحد المشاركين في عملية الهروب من سجن جلبوع أو ما يُعرف فلسطينياً بعملية “نفق الحرية” مع خمسة من رفاقه، من بينهم زكريا الزبيدي المتوقع الإفراج عنه ضمن الاتفاق أيضاً، كانوا في ذلك السجن عام 2021، قبل أن يُعاد اعتقالهم بعد أيام من الهروب.

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وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت عارضة بتاريخ 14/05/2002، وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى عشرين عاما أخرى، بسبب تهم تتعلق بـ “الإرهاب” والمشاركة في عمليات ضد إسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية.

وبعد هروبه من السجن وإعادة اعتقاله أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن 5 سنوات إضافية بحقه ورفاقه المعتقلين.

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ماذا نعرف عن العملية؟

نجح ستة سجناء فلسطينيين في الهروب من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي إسرائيل في السادس من سبتمبر/ أيلول عام 2021.

ويعتبر السجن من أكثر المنشآت تأمينا في إسرائيل، إذ يُطلق عليه “الخزانة”.

ويسود اعتقاد بأن السجناء حفروا في الأرض تحت المرحاض داخل الزنزانة التي كانوا يقبعون فيها سويا لعدة أشهر.

وأدت الحفرة إلى تجويف أسفل السجن، كان قد تشكّل أثناء صب الأعمدة خلال عملية تشييد السجن.

ويُعتقد أن السجناء زحفوا عبر التجويف حتى وصلوا إلى السياج الخارجي للسجن، ثم حفروا نفقا يوصل إلى طريق ترابي على الجانب الآخر من السياج، بجوار برج للمراقبة.

وانطلق الإنذار في السجن بعد أن أفاد سكان محليون بأنهم رأوا “شخصيات مشبوهة” في حقول قريبة.

وحين أحصى مسؤولو السجن النزلاء، في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، اكتشفوا اختفاء ستة.

Israel Prison Service handout via Reuters تؤدي الحفرة التي حفرها السجناء إلى تجويف كان موجودا بالفعل تحت السجن منذ وقت بنائه

لماذا لم يلاحظ الحراس هروب السجناء؟

ألقت وسائل إعلام إسرائيلية باللوم في عملية الهروب على عدد من الإخفاقات الأمنية.

وشملت تلك “الإخفاقات” نشر مخطط للسجن على الموقع الإلكتروني للمهندسين المعماريين المشاركين في بنائه؛ ووضع ستة سجناء من جنين في الزنزانة نفسها – بينهم ثلاثة يعتبر أنهم يشكلون خطرا كبيرا للهروب، وقرار عدم تشغيل جهاز تشويش كان من شأنه أن يمنعهم من استخدام هواتف محمولة مهربة للتواصل مع أشخاص في الخارج.

كما وردت أنباء غير مؤكدة عن أن الحارس المتمركز في برج المراقبة بجوار مخرج النفق كان نائماً أثناء الهروب.

وأحرج الهروب مؤسسة الأمن الإسرائيلية، بينما بث أجواء احتفالية بين الفلسطينيين. ووصفت جماعات فلسطينية مسلحة الهروب بأنه “عمل بطولي”.

EPA يؤدي النفق الذي حفره السجناء إلى طريق ترابي خارج أسوار السجن

من هم السجناء؟

EPA

من بين الهاربين الستة، زكريا زبيدي، القيادي السابق بكتائب شهداء الأقصى المرتبطة بحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

يعتبر الزبيدي شخصية فلسطينية بارزة وقيادي في كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة فتح. وُلد الزبيدي عام 1976 في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة. كان معروفاً “بدوره القيادي في تنظيم الهجمات ضد القوات الإسرائيلية”، خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005)، مما جعله أحد الشخصيات المطلوبة لإسرائيل، وفق المصادر الفلسطينية والإسرائيلية.

نشأ الزبيدي في ظروف “قاسية” داخل المخيم، وفقد والدته وشقيقه خلال “اجتياح” الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في عام 2002، وانضم إلى كتائب شهداء الأقصى وتولى قيادة الجناح المسلح في جنين، وفق المصادر الفلسطينية.

زبيدي أحد السجناء الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، شديد التحصين في إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2021، في عملية أُطلق عليها إعلامياً “نفق الحرية”، وأعيد اعتقاله بعد أيام من عملية البحث المكثفة.

تعرض الزبيدي للاعتقال عدة مرات، آخرها كان من قبل القوات الإسرائيلية عام 2019، بتهم تتعلق بتورطه في عمليات مسلحة.

وينظر إلى الزبيدي في الأوساط الفلسطينية “كرمز للمقاومة والنضال ضد الاحتلال”، بينما تصفه إسرائيل “بالإرهابي المسؤول عن هجمات مسلحة”.

أما الخمسة الآخرون، وهم محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كمامجي، ويعقوب قادري، ومناضل نفيعات، فينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي.

وكان أربعة منهم يقضون عقوبات بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بالتخطيط أو تنفيذ هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين. أما الخامس فهو معتقل منذ عامين دون توجيه أية اتهامات إليه بموجب ما يعرف بأمر الاعتقال الإداري، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

واعتقل أربعة من السجناء الهاربين بعد فترة وجيزة من هروبهم.

كيف اعتقلوا؟

EPA

اعتقل محمود العارضة ويعقوب قادري بالقرب من الضواحي الجنوبية لمدينة الناصرة في العاشر من سبتمبر/ أيلول عام 2021.

أما زكريا زبيدي ومحمد العارضة فقد أُلقي القبض عليهما في 11 سبتمبر/ أيلول عام 2021 في بلدة الشبلي – أم الغنم.

كما اتهم أقارب السجناء الشرطة الإسرائيلية باعتقال أفراد من أسرهم.

وعثرت السلطات على الاثنين المتبقيين في الحي الشرقي من مدينة جنين، وفقا لما أعلنته الشرطة الإسرائيلية عبر موقع تويتر يوم 19 سبتمبر/ أيلول عام 2021.

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