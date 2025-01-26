تعرض فريق RT القصف للمرة الثانية الجنوب ونجاة المراسلة جويل مارون

تعرض فريق RT لقصف إسرائيلي للمرة الثانية جنوب لبنان ونجاة المراسلة جويل مارون، الفيديو:

فيديو: إصابة مهندس الإرسال في “روسيا اليوم” حسين خليل https://t.co/7EXc3cXZMH pic.twitter.com/SgZlUPaA6X — Cedar News (@cedar_news) January 26, 2025