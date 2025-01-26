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تعرض فريق RT القصف للمرة الثانية الجنوب ونجاة المراسلة جويل مارون

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تعرض فريق RT لقصف إسرائيلي للمرة الثانية جنوب لبنان ونجاة المراسلة جويل مارون، الفيديو:

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