خبر عاجل تعرض فريق RT القصف للمرة الثانية الجنوب ونجاة المراسلة جويل مارون 01/26/2025 Join our Telegram تعرض فريق RT لقصف إسرائيلي للمرة الثانية جنوب لبنان ونجاة المراسلة جويل مارون، الفيديو: فيديو: إصابة مهندس الإرسال في “روسيا اليوم” حسين خليل https://t.co/7EXc3cXZMH pic.twitter.com/SgZlUPaA6X— Cedar News (@cedar_news) January 26, 2025 السويد تصادر سفينة تشتبه بضلوعها في تخريب كابل في بحر… تقارير تشير إلى الإفراج عن أربيل يهود مقابل 30 معتقلاً… إصابات بتجدد إطلاق النار على اهالي كفركلا الموجودين على… مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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