صحة

الاستخبارات الأمريكية تعتقد بأن وباء كوفيد-19 ناجم عن تسرب الفيروس من مختبر ووهان الصيني

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أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادرها بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تميل للاعتقاد بأن وباء “كوفيد-19” كان ناجما عن تسرب الفيروس من المختبر في مدينة ووهان الصينية.

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وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تقول حتى الآن إنها لا تمتلك ما يكفي من المعلومات للتأكد من انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر بطريقة طبيعية أو بنتيجة التسرب من المختبر.إقرأ المزيد

وحسب مصادر الصحيفة، فإن تغير موقف الوكالة غير مبني على حقائق جديدة، بل على مزيد من التحليل للبيانات المتوفرة، الذي بدأ خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن والذي تم نشر نتائجه بقرار من المدير الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، الذي دعا مرارا “لمعاقبة” الصين على إخفاء منشأ كوفيد-19 وملابسات انتشاره.

وأكدت وكالة الاستخبارات المركزية أن استنتاجاتها الجديدة لا تزال تتسم “بدرجة متدنية من القناعة”، وأن الوكالة ستواصل دراسة الموضوع و”تحليل بيانات استخباراتية جديدة موثوق بها من شأنها أن تغير رأي وكالة الاستخبارات المركزية”.

جدير بالذكر أن الصين كانت قد رفضت الاتهامات الأمريكية بشأن تسرب فيروس كورونا من المختبر، واصفة اياها بـ “المزاعم الكاذبة”.

المصدر: “نيويورك”

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