القوات تدعو لوقفة احتجاجية اعتراضًا على قرارات وزارة التربية

لبنان
By moon

دعا المجلس التربوي في حزب القوات اللبنانية، “بعدما تجاوزت الوقاحة وانعدام الوطنية والتآمر على السيادة كل حدّ وبعدما باتت مخالفة الدستور تتم بقرار من وزير أو تعميم من مدير عام، وبعدما صار الطلاب السوريون يتمتعون بامتيازات لا تقرها شرائع ولا يقبلها منطق، وبعدما أصبح أمن لبنان مهدداً في الصميم نتيجة التجاوزات الرسمية في موضوع الوجود السوري غير الشرعي، جميع المناصرين ولا سيما المعنيين بالملف التربوي من أساتذة وطلاب، إلى التجمع يوم غد الثلثاء الساعة 12 ظهراً امام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة احتجاجاً على القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية، على أن تحدد في ضوء التجمع الخطوات التصعيدية اللاحقة وصولا إلى إلغاء القرارات المذكورة كلها واعتبارها كأنها لم تكن”.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
moon27734 posts 0 comments
لبنان

مديرية الشؤون العقارية أعلنت جدول استقبال المعاملات في أمانات السجل وتسليمها

لبنان

العثور على جسم مشبوه في زغرتا.. ما علاقة الضربة الاخيرة على سوريا؟

لبنان

غالانت: احتمال الاستيطان في جنوب لبنان قائم

لبنان

وفاة النقيب السابق للمحررين الياس عون

فيديو

بالفيديو والصور: حادث بسبب الامطار عند مفرق فالوغا

لبنان

زيارة هوكشتاين لإدراك واشنطن أن أي حرب بين إسرائيل و«الحزب» ستكون كارثية

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

سباق للتهدئة إزاء التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب وجهود…

حادث سير كبير على طريق ضهر البيدر بسبب الامطار  

متعاقدو اللبنانية: للإضراب المفتوح لحين إقرار ملف التفرغ

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: نتائج الامتحانات…

“القوات اللبنانية” – منطقة عاليه أحيت…

1 من 4٬968