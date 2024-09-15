طقس لبنان متقلب نسبيا بسبب تأثير منخفض جوي.. إليكم التفاصيل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ، تتساقط امطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال تشكل بعض الخلايا الرعدية.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس متقلب نسبيا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وبعض الأمطار المتفرقة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز شمال ايطاليا ويستمر حتى صباح يوم الأربعاء حيث يستقر تدريجيا.

تحذير: من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى أحيانا المتر ونص خاصة الشواطئ الشمالية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

تحذير: من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى أحيانا المتر ونص خاصة الشواطئ الشمالية. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة. الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح وتلامس سرعتها ال45 كلم /س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة خاصة في المناطق الجنوبية.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ، تتساقط امطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال تشكل بعض الخلايا الرعدية كما تبقى الرياح ناشطة وتصل سرعتها شمال البلاد لحدود ال 50 كلم/س يرتفع معها موج البحر.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية والجبلية، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ، تتساقط امطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال تشكل بعض الخلايا الرعدية كما تبقى الرياح ناشطة وتصل سرعتها شمال البلاد لحدود ال 50 كلم/س يرتفع معها موج البحر. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة كما تنشط الرياح أحيانا. الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية والجبلية، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار. درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل 16 الى 13 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 35 كم/س، ناشطة أحيانا خاصة شمال البلاد حيث تلامس سرعتها ال 50 كم/س أحيانا.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب اعتبارا من بعد الظهر.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين50 و80 % .

حال البحر: مائج الى هائج أحيانا حيث يتخطى ارتفاع الموج المتر ونصف.

حرارة سطح الماء: 29 درجة.

الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 06,20 ساعة غروب الشمس: 18,47.