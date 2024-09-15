بالفيديو: جرح 4 مدنيين بقصف للعديسة

لبنان
By cedar

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في مرجعيون بشن اعتداءات على قرى وبلدات منذ الصباح، وقصفت المدفعية كفركلا والعديسة مما أدى إلى سقوط 4 جرحى في العديسة من المدنيين في أثناء إخلاء الاهالي الاثاث من منازلهم.

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