بالفيديو: جرح 4 مدنيين بقصف للعديسة

بالفيديو: جرح 4 مدنيين بقصف للعديسةلبنان By cedar 09/15/2024 أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في مرجعيون بشن اعتداءات على قرى وبلدات منذ الصباح، وقصفت المدفعية كفركلا والعديسة مما أدى إلى سقوط 4 جرحى في العديسة من المدنيين في أثناء إخلاء الاهالي الاثاث من منازلهم. جرح 4 مدنيين بقصف للعديسة pic.twitter.com/WfW821HlNt— Cedar News (@cedar_news) September 15, 2024 مديرية الشؤون العقارية أعلنت جدول استقبال المعاملات في… العثور على جسم مشبوه في زغرتا.. ما علاقة الضربة الاخيرة على… غالانت: احتمال الاستيطان في جنوب لبنان قائم مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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