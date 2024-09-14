حبيش: لضرورة التكاتف لإخراج البلاد من أزماتها وإنتخاب رئيس

تقدم النائب السابق هادي حبيش بأحر التهاني والتبريكات من اللبنانيين عامة، مسيحيين ومسلمين، لمناسبة حلول عيد الصليب وذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال حبيش في بيان: “وكأن الإرادة الإلهية تريد لنا أن توحد فتجتمع المناسبات الدينية عند المسيحيين والمسلمين لتقول إن أعيادنا وأفراحنا وأحزاننا وعيشنا المشترك الواحد، فكل عام والوطن ومواطنيه بالف خير، سائلا الله أن يعيد الأعياد على وطننا الحبيب لبنان بالخير والسلام، وأن يعزز فينا قيم المحبة والعيش المشترك التي نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى”.

وأضاف حبيش: “في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، نؤكد مرة جديدة ضرورة التكاتف والعمل الجاد لإخراج البلاد من أزماتها المتراكمة. إن الفراغ الرئاسي المستمر يفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية، مما يعطل عمل المؤسسات ويزيد من معاناة الشعب. من هنا، نجدد دعوتنا لانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، لكي يعود الانتظام إلى المؤسسات وتتمكن الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين، ونتطلع إلى أن يكون هذا الاستحقاق نقطة انطلاق جديدة نحو نهضة لبنان واستقراره”.

الى ذلك، تقدم حبيش “بخالص العزاء والمواساة إلى أهالي الشباب الأربعة الذين فقدوا حياتهم في عكار أمس جراء حوادث مختلفة، بين أزمة قلبية، حادث سير، وصعقة كهربائية”. وشدد على أن “هذه المآسي المتتالية تعكس حجم المعاناة التي يعيشها أهلنا في المناطق المحرومة، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لتحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير الحماية الأساسية لكل مواطن لبناني”.

وختم: “رحم الله الضحايا وألهم ذويهم الصبر والسلوان، ونأمل أن تكون هذه الفواجع دافعا إضافيا لنا جميعا، للعمل من أجل مستقبل أفضل لعكار ولكل لبنان”.