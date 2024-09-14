سامي الجميل في ذكرى استشهاد البشير: مدرسة الكتائب وفيّة لتضحياتك وقوية بتصميمها على تحقيق حلمك

كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على منصة “أكس”: “سنوات تمر ووهجك يزداد. تمر الأيام واسمك ما زال على كل لسان. سرّك أن باستشهادك كرّست نهجًا مقاومًا ونبضًا لبنانيًا تتناقله الأجيال. دربك درب البطولة يقلق أعداء لبنان، فيفقدون صوابهم بمجرّد سماع اسم بشير الجميّل لكن حزبك دائما بالمرصاد، صامد ثابت وعلى رموزه لا يساوم. مدرسة الكتائب التي استشهدت وأنت حامل رايتها، وفيّة لتضحياتك واضحة في طرحها وقوية بتصميمها على تحقيق حلمك. تحية لشهداء ١٤ أيلول في بيت كتائب الأشرفية، نفكّر فيكم كل يوم ومنكم نستلهم للاستمرار”.

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