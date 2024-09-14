سامي الجميل في ذكرى استشهاد البشير: مدرسة الكتائب وفيّة لتضحياتك وقوية بتصميمها على تحقيق حلمك

لبنان
By cedar

كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على منصة “أكس”: “سنوات تمر ووهجك يزداد. تمر الأيام واسمك ما زال على كل لسان. سرّك أن باستشهادك كرّست نهجًا مقاومًا ونبضًا لبنانيًا تتناقله الأجيال. دربك درب البطولة يقلق أعداء لبنان، فيفقدون صوابهم بمجرّد سماع اسم بشير الجميّل لكن حزبك دائما بالمرصاد، صامد ثابت وعلى رموزه لا يساوم. مدرسة الكتائب التي استشهدت وأنت حامل رايتها، وفيّة لتضحياتك واضحة في طرحها وقوية بتصميمها على تحقيق حلمك. تحية لشهداء ١٤ أيلول في بيت كتائب الأشرفية، نفكّر فيكم كل يوم ومنكم نستلهم للاستمرار”.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedar20245 posts 0 comments
لبنان

مديرية الشؤون العقارية أعلنت جدول استقبال المعاملات في أمانات السجل وتسليمها

لبنان

العثور على جسم مشبوه في زغرتا.. ما علاقة الضربة الاخيرة على سوريا؟

لبنان

غالانت: احتمال الاستيطان في جنوب لبنان قائم

لبنان

وفاة النقيب السابق للمحررين الياس عون

لبنان

القوات تدعو لوقفة احتجاجية اعتراضًا على قرارات وزارة التربية

فيديو

بالفيديو والصور: حادث بسبب الامطار عند مفرق فالوغا

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

زيارة هوكشتاين لإدراك واشنطن أن أي حرب بين إسرائيل و«الحزب»…

سباق للتهدئة إزاء التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب وجهود…

حادث سير كبير على طريق ضهر البيدر بسبب الامطار  

متعاقدو اللبنانية: للإضراب المفتوح لحين إقرار ملف التفرغ

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: نتائج الامتحانات…

1 من 4٬968