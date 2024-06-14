محفوض: ملف انفجار مرفأ بيروت بات في غياهب النسيان بعدما نجحت قوى التعطيل في دفن اندفاعة الإجراءات القضائية

اعتبر رئيس حزب” حركة التغيير” ايلي محفوض في تصريح، “ان ‏ملف انفجار مرفأ بيروت بات في غياهب النسيان بعدما نجحت قوى التعطيل والانقلاب في دفن اندفاعة الإجراءات القضائية وطيّ صفحة مذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي”، وقال:” لا بد من الدفع باتجاه تدويل هذه القضية ورفعها عن متناول يد من يُمسك بمفاتيح المؤسسات أما أهالي الضحايا الذين استنفدوا طاقتهم وبرغم تعبهم لكنهم لم ولن يتوقفوا عن ملاحقة المجرمين فما ضاع حق وراءه مطالب”.

‏وختم:”بانتظار استعادة الدولة من خاطفها وعودة الجمهورية إلى حضورها لا بد من تفعيل العمل المؤسساتي كشفا لكامل الحقيقة في جريمة بهذا الحجم والخطورة”.