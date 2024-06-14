محفوض: ملف انفجار مرفأ بيروت بات في غياهب النسيان بعدما نجحت قوى التعطيل في دفن اندفاعة الإجراءات القضائية

لبنان
By cedro
Join Cedar News Telegram

اعتبر رئيس حزب” حركة التغيير” ايلي محفوض  في تصريح، “ان ‏ملف انفجار مرفأ بيروت بات في غياهب النسيان بعدما نجحت قوى التعطيل والانقلاب في دفن اندفاعة الإجراءات القضائية وطيّ صفحة مذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي”، وقال:” لا بد من الدفع باتجاه تدويل هذه القضية ورفعها عن متناول يد من يُمسك بمفاتيح المؤسسات أما أهالي الضحايا الذين استنفدوا طاقتهم وبرغم تعبهم لكنهم لم ولن يتوقفوا عن ملاحقة المجرمين فما ضاع حق وراءه مطالب”.

دخول البابا فرنسيس على خط التهدئة جنوباً مؤشر على خطورة…

احتراق سيارة جراء تعرضها لحادث سير في برالياس

حريق داخل سيارة في ضهور الشوير

‏وختم:”بانتظار استعادة الدولة من خاطفها وعودة الجمهورية إلى حضورها لا بد من تفعيل العمل المؤسساتي كشفا لكامل الحقيقة في جريمة بهذا الحجم والخطورة”.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedro38765 posts 0 comments
لبنان

حريق داخل سيارة في عشقوت

لبنان

بالصور: حريق بؤرة لتخزين البلاط وأعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة…

لبنان

بالصور: حريق أعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة شبعا

لبنان

بالصور: حريق مزرعة وآثاث منزل وأعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة مارون…

لبنان

غارتان على اطراف عيترون وعيتا الشعب

لبنان

جريح نتيجة اشكال فردي في عاصون – الضنية

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

توقيف ٤ مواطنين و١٧ سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية في…

“القوات”: رهان المعطّلين على عامل الوقت لانتخاب…

إخماد حرائق اشتعلت في خراج بلدة القطراني جراء القصف

التيار الوطني: مواقف جعجع غبّ الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون

إقليم المتن الكتائبي: لإعادة فتح ملف مطمر الموت في الجديدة…

1 من 4٬387