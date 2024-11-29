صرف دفعات جديدة للمودعين: نقص في السيولة؟أسرار By moon 11/29/2024 لم يرحب عدد من المصارف بقرار مصرف لبنان صرف دفعات جديدة للمودعين بذريعة نقص السيولة علماً ان المركزي يسدد ما قد يساوي المبلغ بأكمله بين الدولار والليرة. النهار نازحون تسرّعوا في العودة إلى قراهم وبلداتهم رسالة شديدة اللهجة لـ بشار الأسد افراغ معظم المدارس الرسمية في بيروت ومحيطها من النازحين مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. دفعات جديدة للمودعينمصرف لبنان
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