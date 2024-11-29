صرف دفعات جديدة للمودعين: نقص في السيولة؟

لم يرحب عدد من المصارف بقرار مصرف لبنان صرف دفعات جديدة للمودعين بذريعة نقص السيولة علماً ان المركزي يسدد ما قد يساوي المبلغ بأكمله بين الدولار والليرة.

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