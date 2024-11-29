صرف دفعات جديدة للمودعين: نقص في السيولة؟

أسرار
By moon
دفعات جديدة للمودعين

لم يرحب عدد من المصارف بقرار مصرف لبنان صرف دفعات جديدة للمودعين بذريعة نقص السيولة علماً ان المركزي يسدد ما قد يساوي المبلغ بأكمله بين الدولار والليرة.

النهار

نازحون تسرّعوا في العودة إلى قراهم وبلداتهم

رسالة شديدة اللهجة لـ بشار الأسد

افراغ معظم المدارس الرسمية في بيروت ومحيطها من النازحين

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
moon31797 posts 0 comments
أسرار

دعوة المسيحيين الى الاتفاق على اسماء مرشحين: الدعوة تتضمن فخاً

أسرار

قريباً.. خفض اسعار بطاقات السفر

أسرار

ميقاتي للوزير حجار عن الاتفاق: شوف إذا فيك تغيِّر حرف

أسرار

كلام بري عن رئيس يجمع ولا يفرق هو اعتذار علني من فرنجية عن عدم المضي بترشيحه

أسرار

خوف صحي من رواسب القذائف الذي يمكن ان تلحقه باللبنانيين ولسنوات طويلة

أسرار

رصاص عشوائي ومظاهر مسلحة برزت في الشوارع مع عودة النازحين

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

الكشف عن بعض اسماء العملاء وقد نجحوا في مغادرة لبنان

مبالغ مضاعفة للمودعين مع بدء فصل الشتاء واقتراب الاعياد

وقف اطلاق النار: وزراء لا يدرون ماذا يطبخ في كواليس عين…

المساعدات التي أُقرّت في مؤتمر باريس حبراً على ورق

12 الف امرأة حامل في اوساط النازحين اللبنانيين

1 من 600