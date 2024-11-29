افراغ معظم المدارس الرسمية في بيروت ومحيطها من النازحين

افراغ معظم المدارس الرسمية في بيروت ومحيطها من النازحينأسرار By moon 11/29/2024 تم افراغ معظم المدارس الرسمية في بيروت ومحيطها امس من النازحين وستنطلق اعمال الصيانة الاثنين للمباشرة في التعليم الحضوري ابتداء من الاسبوع المقبل. النهار نازحون تسرّعوا في العودة إلى قراهم وبلداتهم رسالة شديدة اللهجة لـ بشار الأسد صرف دفعات جديدة للمودعين: نقص في السيولة؟ مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. المدارس الرسمية
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