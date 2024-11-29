قريباً.. خفض اسعار بطاقات السفر

قريباً.. خفض اسعار بطاقات السفرأسرار By moon 11/29/2024 تبدأ بعد غد الخطوط العراقية تسيير رحلاتها الى لبنان على ان تستأنف شركات اخرى العمل بدءاً من الاسبوع المقبل وان يصار الى خفض اسعار بطاقات السفر بعد تراجع رسوم التأمين وعودة التنافس الجزئي. النهار نازحون تسرّعوا في العودة إلى قراهم وبلداتهم رسالة شديدة اللهجة لـ بشار الأسد صرف دفعات جديدة للمودعين: نقص في السيولة؟ مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اسعار بطاقات السفر
Comments are closed.