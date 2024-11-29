قريباً.. خفض اسعار بطاقات السفر

تبدأ بعد غد الخطوط العراقية تسيير رحلاتها الى لبنان على ان تستأنف شركات اخرى العمل بدءاً من الاسبوع المقبل وان يصار الى خفض اسعار بطاقات السفر بعد تراجع رسوم التأمين وعودة التنافس الجزئي.

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