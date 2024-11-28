ميقاتي للوزير حجار عن الاتفاق: شوف إذا فيك تغيِّر حرف

ميقاتي للوزير حجار عن الاتفاق: شوف إذا فيك تغيِّر حرفأسرار By moon 11/28/2024 في جلسة مجلس الوزراء، طلب الوزير هيكتور حجار الكلام، وطالب الرئيس ميقاتي بتفنيد الإتفاق بنداً بنداً، فأجابه الرئيس ميقاتي: “فنِّد قد ما بدك، وشوف إذا فيك تغيِّر حرف فيه”. نداء الوطن نازحون تسرّعوا في العودة إلى قراهم وبلداتهم رسالة شديدة اللهجة لـ بشار الأسد صرف دفعات جديدة للمودعين: نقص في السيولة؟ مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. ميقاتي حجار
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