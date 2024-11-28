ميقاتي للوزير حجار عن الاتفاق: شوف إذا فيك تغيِّر حرف

في جلسة مجلس الوزراء، طلب الوزير هيكتور حجار الكلام، وطالب الرئيس ميقاتي بتفنيد الإتفاق بنداً بنداً، فأجابه الرئيس ميقاتي: “فنِّد قد ما بدك، وشوف إذا فيك تغيِّر حرف فيه”.

نداء الوطن