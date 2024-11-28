خوف صحي من رواسب القذائف الذي يمكن ان تلحقه باللبنانيين ولسنوات طويلة

يبرز خوف صحي من رواسب القذائف والصواريخ التي استعملتها اسرائيل في غاراتها على لبنان ومدى الضرر الذي يمكن ان تلحقه باللبنانيين ولسنوات طويلة مقبلة.

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