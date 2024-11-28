خوف صحي من رواسب القذائف الذي يمكن ان تلحقه باللبنانيين ولسنوات طويلة

خوف صحي من رواسب القذائف الذي يمكن ان تلحقه باللبنانيين ولسنوات طويلةأسرار By moon 11/28/2024 يبرز خوف صحي من رواسب القذائف والصواريخ التي استعملتها اسرائيل في غاراتها على لبنان ومدى الضرر الذي يمكن ان تلحقه باللبنانيين ولسنوات طويلة مقبلة. النهار نازحون تسرّعوا في العودة إلى قراهم وبلداتهم رسالة شديدة اللهجة لـ بشار الأسد صرف دفعات جديدة للمودعين: نقص في السيولة؟ مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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