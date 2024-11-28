خوف صحي من رواسب القذائف الذي يمكن ان تلحقه باللبنانيين ولسنوات طويلة

أسرار
By moon

يبرز خوف صحي من رواسب القذائف والصواريخ التي استعملتها اسرائيل في غاراتها على لبنان ومدى الضرر الذي يمكن ان تلحقه باللبنانيين ولسنوات طويلة مقبلة.

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