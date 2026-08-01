فاديا صلاح الدين، وأولادها إلياس وليلى وماريان كسّاب، خرجوا من منزلهم ولم يعودوا، هل من يعرف عنهم شيئًا؟

صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:

تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودين:

– فاديا حسين صلاح الدين (مواليد 1984، لبنانية) تعاني من اضطرابات عصبية

وكلّ من أولادها:

– إلياس كسّاب (مواليد 2016، لبناني) قاصر

– ليلى كسّاب (مواليد 2017، لبنانية) قاصر

– ماريان كسّاب (مواليد 2019، لبنانية) قاصر

الذين غادروا منزلهم الكائن في المريجات – البقاع، بتاريخ 30-7-2026 باتّجاه منطقة #حوش_الأمراء ولم يَعودوا حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوهم أو لديهم أيّ معلومات عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتّصال بمخفر المعلّقة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 804978 – 08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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