توقيف مطلوب في حارة حريك وضبط مخدرات وأسلحة ودولارات مزيّفة

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها #قوى_الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، ولا سيّما جرائم الإتجار بالمخدّرات وترويجها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج مواد مخدّرة، على متن آليّة فان من دون لوحات تسجيل في محلّة حارة حريك.

بنتيجة المتابعة والرّصد، نفّذت إحدى دوريّات المفرزة عمليّة نوعيّة في المحلّة المذكورة، أسفرت عن ضبط الفان وتوقيف المشتبه فيه، وتبيّن أنّه يُدعى:

– م. م. (مواليد عام 1986، لبناني الجنسية)، بحقّه عدّة مذكرات وأحكام عدليّة بجرم مخدّرات.

عُثر بحوزته على بندقيّة كلاشنكوف ومسدّس حربي وذخائر حربيّة وكميّة من المواد المخدّرة معدّة للتّرويج، وست ورقات نقديّة مزيّفة من فئة مائة دولار أميركي.

سُلّم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص

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