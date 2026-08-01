بالصور: السيّدة الأولى بين المؤمنين في دير العائلة المقدّسة بعبرين

حلّت السيّدة الأولى نعمت عون، اليوم السبت ضيفة على دير العائلة المقدّسة في عبرين، في زيارة حملت معاني الصلاة والشكر والتهنئة بمناسبة تطويب البطريرك الياس الحويّك.

السيّدة الأولى بين المؤمنين في دير العائلة المقدّسة بعبرين https://t.co/Re4Vha7lJK pic.twitter.com/Eu8QEKJ5yF — Cedar News (@cedar_news) August 1, 2026

وكانت في استقبالها راهبات العائلة المقدّسة المارونيّات، بحضور السيّدة دنيز طوق والسيّد إيلي زيدان، منظّمَي احتفاليّات تطويب البطريرك الياس الحويّك وقدّاس الشكر.

وفي أجواء من الخشوع، وقفت السيّدة الأولى عند ضريح الطوباويّ الجديد، رافعة الشكر إلى الله على هذه النعمة التي أغنت الكنيسة ولبنان، ثم زارت متحف الدير. وتزامنت الزيارة مع توافد المؤمنين إلى الدير للصلاة والتبرّك بهذه المناسبة المميّزة.

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