تصعيد إسرائيلي ليلًا في الجنوب.. تفجيرات ودوريات على الطرقات

تعيش القرى والبلدات الجنوبية، خصوصا قرى المنطقة الصفراء والمحاذية لها كالمنصوري ، مجدل زون ، بيوت السياد ، حداثا، حاريص، الطيري، وغيرها، حالة من التوتر، حيث أقدم العدو الاسرائيلي وخاصة بعد منتصف الليل وحتى صباح كل اليوم على تفجيرات هائلة تسمع صداها بالجنوب كافة .

كما أطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة وسير دورياته المؤللة على جانبي الطرقات في منطقة صف الهوا حتى بنت جبيل.

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