رأس النبع: الأجهزة الأمنية تتعقب أفراد مجموعة مسلحة بعد اعترافات موقوف بارتباطه بقيادي في حزب الله

بيروت، لبنان — أفادت معلومات MTV بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية تواصل تعقب أفراد المجموعة المرتبطة بملف أسلحة رأس النبع، بعد اعترافات أدلى بها أحد الموقوفين، بهدف تحديد كامل هوياتهم وتوقيفهم.

وبحسب المعلومات، اعترف الشاب الذي أوقف في رأس النبع يوم الأربعاء بأنه عضو في مجموعة تتلقى أوامرها من قيادي في حزب الله.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة المدن عن مصدر قضائي أن الموقوف أقر خلال التحقيق بأنه كان يتلقى تعليماته مباشرة من أحد مسؤولي الحزب، مشيرًا إلى أن كمية الأسلحة والذخائر التي ضُبطت داخل الشقة كانت أكبر مما أُعلن عنه في البداية.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الترسانة كانت مخصصة لتجهيز مجموعة مدربة تضم ما بين 12 و15 عنصرًا، مهمتها تنفيذ تحركات ميدانية في منطقة رأس النبع عند تلقي الأوامر.

وتواصل الأجهزة الأمنية، بإشراف القضاء المختص، عمليات تعقب أفراد المجموعة واستكمال التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد نطاق المهام التي كانت موكلة إليهم.

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