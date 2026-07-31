قوى الأمن تحدد موعد الاختبارات الخطية لتطويع رقباء متمرنين

صــــدر عـن المديـريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلــي ـ شعبــة العلاقـات العامّــة البــلاغ التّالــي: “إلحاقاً لبلاغاتنا السّابقة، والمتعلّقة بالإعلان عن حاجة المديريّة العامّة لتطويع رقباء متمرّنين اختصاصيّين وعاديّين بطريقة المباراة، من بين المدنيين الذّكور (عازب – أرمل أو مطلّق من دون أولاد)، والعسكريّين الذّكور والإناث.

أولاً: تُعلِم هذه المديريّة العامّة، المرشحين لرتبة رقيب متمرّن اختصاصي وعادي الذين اجتازوا الفحص الطبي والاختبار الرياضي، أنّها حدّدت يوم السبت الواقع فيه 22-08-2026 عند الّساعة السابعة صباحًا، موعداً لإجراء الاختبارات الخطّيّة، في مدينة الرئيس الشّهيد رفيق الحريري الجامعيّة – الحدت.

ثانياً: سيتم إجراء الاختبارات بالمواد التّالية:

موضوع عام باللّغة العربيّة (المدّة ساعتان).

بحث موضوع عام باللّغة الأجنبيّة: فرنسي أو إنكليزي (المدّة ساعتان).

مادّة الاختصاص أو الرياضيّات (المدّة ساعتان).

ثالثاً: على المرشّحين الحضور بالوقت المحدّد أعلاه، مصطحبين معهم:

إيصال التّرشيح.

بطاقة الهويّة / إخراج قيد إفرادي/ جواز سفر.

الأقلام والقرطاسيّة اللازمة.

رابعًا: على كافة المرشحين الاطّلاع على مواد الاختبار الخطّي عبر الرابط التالي: لائحة مواد الإختبارات الخطّية

ملاحظة: على جميع المرشّحين متابعة الموقع الإلكتروني العائد للمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، لمعرفة كافة التحديثات المتعلّقة بالاختبارات الخطّيّة والعمليّة”.

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