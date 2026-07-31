رياض سلامة تحت المراقبة الأمنية في مستشفى بحنّس تمهيدًا لتوقيفه

بيروت، لبنان — أفادت معلومات LBCI بأن النائب العام التمييزي طلب التحقق من معلومات تفيد بوجود حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في مستشفى بحنّس، تمهيدًا لتوقيفه تنفيذًا لبلاغ البحث والتحري الصادر بحقه.

وبحسب المعلومات، جرى تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وقسم المباحث الجنائية المركزية بتنفيذ المهمة، فيما تمركزت نقطة حراسة تابعة لفصيلة أنطلياس في مكان وجود سلامة داخل المستشفى.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات القضائية أو من فريق الدفاع عن رياض سلامة بشأن هذه المعلومات.

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