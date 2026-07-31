سمير جعجع يؤيد اقتراح قانون العفو ويدعو بري إلى عقد جلسة عاجلة لإقراره

بيروت، لبنان — أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، تأييده لاقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنّة خلال اجتماعهم في مجلس النواب.

وقال جعجع إن هذا كان موقفه منذ اللحظة الأولى لطرح قانون العفو، مضيفًا أنه لا يزال يجهل الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى “التشويش” على هذا الموقف، معتبرًا أن الحقيقة ظهرت في نهاية المطاف.

وطالب جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسة في أسرع وقت ممكن، على أن يتصدر جدول أعمالها اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنّة، مؤكدًا أن الهدف هو “إحقاق الحق ورفع ظلمٍ متمادٍ استمر سنوات طويلة”

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