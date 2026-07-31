المالية توضح: لا رسم جديد على مغادرة المسافرين.. والقرار تنظيمي فقط

أصدرت وزارة المالية بياناً توضيحياً بشأن قرار تنظيم آلية استيفاء رسم خروج المسافرين، وجاء فيه:

منعاً لأي لغط أو التباس حول القرار الصادر عن وزير المالية ياسين جابر والمتعلق بتحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين بطريق الجو أو البحر، تؤكد وزارة المالية أن هذا القرار لا يفرض رسماً جديداً على الرسوم النافذة، بل يقتصر على وضع الآليات التنفيذية والإجرائية لتطبيق رسم خروج المسافرين الذي أُقرّ بموجب القانون رقم 324/2024 (الموازنة العامة لعام 2024)، والذي حدّد قيم الرسم وفق فئات السفر المختلفة.

وعليه فإن القرار هدف الى تنظيم كيفية التصريح عنه واستيفائه وتسديده، بما يضمن توحيد إجراءات التطبيق والامتثال لأحكام القانون، كما هدف أيضاً إلى تعزيز الشفافية في عملية استيفاء الرسم، وتوحيد آلية احتسابه وإظهاره بصورة مستقلة وواضحة بما يمنع أي تفاوت أو اجتهاد في تطبيق الأحكام القانونية، ويضمن استيفاء الرسم وفقاً للقيم التي حددها القانون دون زيادة أو نقصان.

وعليه، فإن ما صدر هو قرار تنظيمي يهدف إلى تنفيذ قانون نافذ وتنظيم آليات تطبيقه.

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