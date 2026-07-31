بالصور: الريجي تضبط سجائر إلكترونية ومعسّلًا مهرّبًا في بكفيا وأنطلياس

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في بيان، أن “جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزور بالإضافة الى سجائر مهرّبة، نتيجة عمليات دهم نفّذها في بكفيا وانطلياس”.

وذكّرت بأن هذه المداهمات تندرج ضمن “جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة”، وأشارت إلى أن محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص”.

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