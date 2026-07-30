استدعاء أصحاب مولدات في صور.. وتعهد بإعادة الأموال للمشتركين

استُدعي أصحاب المولدات الكهربائية في منطقة صور وجوارها إلى مخفر صور، عقب ورود شكاوى من المواطنين بشأن تقاضيهم تعرفة بلغت 85 سنتًا، وذلك بالتنسيق بين رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب وآمر فصيلة صور.

وبإشارة من مدعي عام الجنوب القاضي زاهر حمادة، فُتحت محاضر عدلية بحق المخالفين، كما جرى أخذ تعهدات خطية منهم بالالتزام بالتسعيرة المحددة رسميًا، وإعادة المبالغ التي تقاضوها من دون وجه حق إلى المشتركين فورًا، تحت طائلة توقيف أصحاب المولدات الذين لا يلتزمون بهذه الإجراءات.

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