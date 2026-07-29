بالصور: قائد سرية درك أميون – الكورة وبشري والبترون الأقليمية زار ضريح االبطريرك الحويك في عبرين

زار قائد سرية درك أميون- الكورة وبشري والبترون الأقليمية العميد ميلاد نصرالله ضريح الطوباوي الجديد البطريك الياس الحويك في الدير الأم لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين- البترون. وكانت في أستقباله عند مدخل الدير أمينة السر العام لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في لبنان الأخت نورا الخوري حنا التي رافقته الى صالون الدير الكبير، ورافقه كل من العقيد طعان يونس، آمر فصيلة درك أميون- الكورة الرائد شربل أنطون، آمر فصيلة درك البترون النقيب رفعت عويجان ، في حضور رئيس لجنة العلاقات العامة المركزية في “المرشدية العامة للسجون”في لبنان الزميل جوزاف أبراهيم محفوض، والسيدة دنيز طوق من منظمي أحتفال التطويب.

قائد سرية درك أميون- الكورة وبشري والبترون الأقليمية زار ضريح االبطريرك الحويك في عبرينhttps://t.co/VI6rHEQs30 pic.twitter.com/bbifE0OYJC — Cedar News (@cedar_news) July 29, 2026

والتقى العميد نصرالله والضباط الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الأم ماري أنطوانيت سعاده وعدد من الراهبات.

ورحبت الأم سعاده بالعميد نصرالله، شاكرةً له توجيهاته الأمنية لأحتفال التطويب ومسيرة الذخائر من الديمان إلى البترون وأهتمامه بالأحتفال الذي سيقام يوم السبت القادم، بقداس الشكر الذي سيحتفل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

كما قدم العميد نصرالله التهاني بإسم الضباط، إلى الرئيسة العامة والراهبات بإعلان تطويب البطريرك الحويك مثنياً على دورهم بالرسالة والإيمان والمحبة.

بعد اللقاء، التقطت الصورة التذكارية، وجالت الأخت نورا برفقة العميد نصرالله والضباط على معالم الدير، ضريح الطوباوي البطريرك الياس الحويك والمتحف مع شرح مفصل عن تاريخ الدير وحياة الطوباوي الجديد.

في ختام الزيارة، قدمت الأخت نورا والراهبات للعميد نصرالله والضباط، أيقونة صغيرة يوجد بداخلها ذخائر الطوباوي الحويك، عربون شكر وتقدير لتوجيهاتم الأمنية ومواكبتهم لاحتفالات التطويب، موجهة من خلالهم تحية احترام وشكر إلى قائد الدرك الأقليمي في لبنان الجنرال جان عواد والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله.

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