إشكال بين شقيقين في قب إلياس ينتهي بتوقيف أحدهما

صدر عـن المديريّـة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:” بتاريخ 24-07-2026، حصل إشكال في بلدة قب إلياس – البقاع، أُصيب خلاله المدعو:

ع. ق. (مواليد عام 2008، لبناني)

بطعنة سكين في ظهره، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث أُدخل إلى العناية الفائقة، ووصفت حالته بالحرجة. كما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق الواقعة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان وجوده، ويدعى:

ف. ق. (مواليد عام 2006، لبناني)

بعد المتابعة، تبيّن أنه أقدم على طعن شقيقه إثر الإشكال المذكور.

على الأثر، جرى توقيفه وتسليمه إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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