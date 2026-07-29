مسيّرة مفخخة تستهدف آلية إسرائيلية في جنوب لبنان.. تل أبيب تتحدث عن خرق لوقف إطلاق النار وتبحث الرد

أفادت القناة 12 الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مسيّرة مفخخة استهدفت ليلاً آلية هندسية إسرائيلية غير مأهولة في مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابتها من دون تسجيل إصابات بشرية.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، يَعتبر الجيش الحادث خرقاً لوقف إطلاق النار، فيما يجري بحث خيارات الرد على الهجوم.

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