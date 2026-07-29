كريستيان اختفى في النمورة – كسروان.. وقوى الأمن تطلب معلومات عنه

تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

كريستيان جورج سيمون عباس (من مواليد عام 1992، لبناني)

الذي غادر، بتاريخ 25-07-2026، منزله الكائن في بلدة النمورة – قضاء كسروان، ولم يَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر غبالة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 780141-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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