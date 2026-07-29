شعبة المعلومات توقف سائق فان استُخدم في عمليات سلب بحلبا

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سلب في منطقة حلبا، كان آخرها بتاريخ 14-07-2026، حين أقدموا على سلب محفظة أحد المواطنين في محلة شربيلا، بداخلها مبلغ مالي وأوراق ثبوتية، وفرّوا إلى جهة مجهولة على متن فان أبيض اللون.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويات المتورطين، ومن بينهم سائق الفان، ويدعى:

ع. ر. ز (مواليد عام 2004، لبناني)

بتاريخ 15-07-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في بلدة القبيات.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة اشتراكه مع آخرين في تنفيذ عدد من عمليات السلب في منطقة حلبا، من بينها العملية المذكورة، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل مستمرًا لتوقيف باقي المتورطين.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.