الحدث: الكشف عن شبكة اتصالات مرتبطة بالحزب مخفية ضمن تمديدات الكهرباء في بيروت

ارشيفية

أفادت قناة الحدث، نقلًا عن مصادر، بأنه تم اكتشاف خطوط اتصالات تابعة لحزب الله مخفية مع تمديدات الكهرباء في بيروت، في إطار تحقيقات تتعلق بشبكة اتصالات قالت إنها كانت تُستخدم من قبل الحزب.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن مؤسسة دولية كشفت استغلال حزب الله لخطوط شبكة اتصالات ضمن مشروع ممول من جهات دولية، فيما أشارت المصادر إلى أن الشركة التي أدارت الشبكة كانت تتلقى دعمًا من قياديين في الثنائي الشيعي.

وأضافت المصادر أن شبكة الاتصالات التي استخدمها حزب الله كانت تعتمد على غرار شبكته في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وأن الاستخبارات الأميركية تتابع ملف الشبكة المكتشفة في بيروت.

ملاحظة: يستند هذا الخبر إلى معلومات منسوبة إلى مصادر قناة الحدث، ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي مستقل بشأن هذه الادعاءات

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