الجيش يوقف 6 أشخاص بينهم سوريان ويضبط أسلحة ومخدرات في البقاع

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في منطقة البقاع، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 4 مواطنين وسوريَّين وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطنين (ن.ح.) و(ا.ع.) و(ع.ح.) في بلدة الخضر – بعلبك لإطلاقهم النار أثناء مراسم تشييع، وضبْط أسلحة وذخائر حربية، وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

• توقيف السوريَّين (ز.ج.) و(م.ا.) في بلدة حورتعلا – بعلبك لإطلاقهما النار خلال مراسم تشييع، وضبْط أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

• توقيف المواطن (ع.ت.) في منطقة بر الياس – زحلة لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار.

كما دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة الكنيسة – بعلبك لاقدامهم على إطلاق النار بسبب خلافات سابقة، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية مختلفة.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وتجري ملاحقة باقي المتورطين. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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