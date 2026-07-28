نائب وزير الخارجية الإيراني: تشكيل لجنة أميركية – إسرائيلية – لبنانية انتهاك لمذكرة التفاهم

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن نزع الألغام في مضيق هرمز مسؤولية إيران وحدها وفق البند الخامس من مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، لكن طهران لم تتقدم بأي طلب للتفاوض خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن إيران لم تطلب وقف إطلاق النار، وأن قواتها أوقفت عملياتها بعد توقف الهجمات الأميركية. كما اعتبر أن تشكيل الولايات المتحدة لجنة ثلاثية تضم أميركا وإسرائيل ولبنان يشكل انتهاكاً لمذكرة التفاهم.

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