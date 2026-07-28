اليونيفيل تعثر على نحو 4 أطنان من مواد متفجرة من نيترات الأمونيوم في حولا

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) العثور على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مواد متفجرة، معظمها من مركّبات نيترات الأمونيوم، داخل مبنى مهجور قرب بلدة حولا في جنوب لبنان. وأوضحت أن عناصرها عثروا في 2 تموز على 385 حاوية متروكة خلال عملية تفقد روتينية لأحد الطرق.

وبعد تقييم المخاطر، تولّى خبراء التخلص من الذخائر المتفجرة في اليونيفيل معالجة المواد ميدانياً وجعلها غير خطرة. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار العثور على مخلفات ومواد متفجرة في مناطق عدة من جنوب لبنان.

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