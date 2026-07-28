بالفيديو: حريق يلتهم محل أقفاص بلاستيكية في سوق الخضار بالعبدة

\n\n\n\n\n\u062d\u0631\u064a\u0642 \u0643\u0628\u064a\u0631 \u0627\u0646\u062f\u0644\u0639 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0645\u062d\u0644 \u0644\u0628\u064a\u0639 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0641\u0627\u0635 \u0627\u0644\u0628\u0644\u0627\u0633\u062a\u064a\u0643\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0633\u0648\u0642 \u0627\u0644\u062e\u0636\u0627\u0631 \u0628\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0628\u062f\u0629 \u2013 \u0639\u0643\u0627\u0631\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2082016746156781753\n\n