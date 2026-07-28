لبنانفيديو

بالفيديو: حريق يلتهم محل أقفاص بلاستيكية في سوق الخضار بالعبدة

Published: 6 minutes ago
بالفيديو: حريق يلتهم محل أقفاص بلاستيكية في سوق الخضار بالعبدة

حريق كبير اندلع داخل محل لبيع الأقفاص البلاستيكية في سوق الخضار بمنطقة العبدة – عكار، الفيديو:

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 6 minutes ago
زر الذهاب إلى الأعلى