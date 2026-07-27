بالصور: إقفال ملحمة ومسلخ فروج خلال حملة رقابية في البيسارية

اعلنت بلدية البيسارية، في بيان، انه “انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية الصحة العامة، وحرصًا على سلامة المواطنين وضمان التزام المؤسسات الغذائية بالمعايير الصحية، نفّذت لجنة الرقابة الصحية في بلدية البيسارية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، جولة تفتيشية شاملة على عدد من المؤسسات الغذائية في البلدة.

إقفال ملحمة ومسلخ فروج خلال حملة رقابية في البيسارية #عاجلhttps://t.co/bqUTmDZWbv pic.twitter.com/J6xgC7zrOq — Cedar News (@cedar_news) July 27, 2026

وقد أسفرت الجولة عن اتخاذ الإجراءات التالية:

– تنظيم محضر ضبط وإتلاف لكميات من الأجبان والألبان والبهارات والسكاكر في أحد المحال، مع إقفاله مؤقتًا إلى حين استيفاء جميع الشروط الصحية المطلوبة.

– إتلاف كميات من الأجبان والألبان في سوبر ماركت آخر، وتوجيه إنذار خطّي لصاحبه بضرورة تصويب المخالفات.

– إقفال ملحمة مؤقتًا إلى حين استيفائها الشروط الصحية اللازمة.

– إقفال مسلخ فروج إلى حين تنفيذ جميع المتطلبات والمعايير الصحية المطلوبة.- توجيه ملاحظات خطية وشفهية لعدد من المحال والمؤسسات الغذائية، ومنحها مهلة محددة لتصويب أوضاعها والالتزام بالاشتراطات الصحية”.

واكدت البلدية ان “صحة المواطنين خط أحمر، وأن الجولات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومكثّف، ومن دون أي استثناء أو تهاون، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته للأنظمة والشروط الصحية، بما يضمن سلامة الغذاء وحماية المصلحة العامة”.

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