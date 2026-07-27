نظّمت بلدية تنورين النسخة الثانية من مهرجان تنورين للنبيذ في ساحة دير حوب، حيث اجتمع عشاق النبيذ والطبيعة في أمسية صيفية مميزة، وسط حضور لافت من أبناء المنطقة والزوار.

بالصور: مهرجان تنورين للنبيذ يجمع الإنتاج اللبناني والطبيعة في أمسية صيفية مميزة https://t.co/qfyp4xcStR pic.twitter.com/hKsk4qoqL8 — Cedar News (@cedar_news) July 27, 2026

شارك في المهرجان نحو١٥ منتجًا للنبيذ من مختلف المناطق اللبنانية، عرضوا تشكيلة متنوعة من أجود أنواع النبيذ اللبناني، في مبادرة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي والترويج للسياحة الريفية.

تخللت الأمسية عروض موسيقية وفنية، إلى جانب مساحات لتذوق النبيذ والاستمتاع بالمأكولات المحلية، في أجواء جمعت بين التراث اللبناني والطبيعة الخلابة التي تتميز بها تنورين.

وأكدت مسؤولة لجنة المهرجانات في بلدية تنورين آية يونس أن “إقامة المهرجان للسنة الثانية تأتي ضمن رؤية المجلس البلدي لترسيخ هذا الحدث كموعد سنوي يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، والتعريف بمنتجات النبيذ اللبناني وبالمقومات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها المنطقة”.

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