تعميم صورة السورية أسيل الشرجي بعد فقدانها في إدّة – جبيل

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة القاصر:

أسيل الشرجي (مواليد عام 2014، سوريّة)

التي غادرت مكان إقامة ذويها الكائن في بلدة إدّة- جبيل، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 584092- 09 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.