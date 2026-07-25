قوى الامن: تدابير سير غدا في إهدن وضبية والفالوغا بمناسبة إقامة سباقات رياضية

صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي:

أوّلًا: اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 من تاريخ 26-7-2026 سيقام سباق Red Bull Car Park Drift في منطقة إهدن.

ثانيًا: الساعة 6.30 من تاريخ 26-7-2026 وبإشراف الاتّحاد اللبناني للترياتلون ستنظّم جمعية نادي فريق Rise and Raise Team سباق Olympic Duathlon على الطريق البحرية، انطلاقًا من جانب مطعم المندلون – ضبيه وصولًا إلى نهر الكلب، والعودة إلى مجمّع إميل لحّود، ومنه إلى نقطة الانطلاق.

ثالثًا: اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 17.00 من تاريخ 26-7-2026 سيقام “سباق تسلّق الهضبة الثاني” Course de Cote في منطقة فالوغا.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة السّير”.

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