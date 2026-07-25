لبنان

الدفاع المدني ينقذ سورياً سقط في بئر بعمق 15 متراً بالأوزاعي

Published: 3 hours ago
الدفاع المدني

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

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“انتشل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني شخصا من  التابعية السورية كان سقط في بئر يبلغ عمقه حوالى ١٥ مترا في منطقة الاوزاعي. وقدموا له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج، بسبب تعرّضه لكسور متعددة”.

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Published: 3 hours ago
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