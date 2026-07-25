الدفاع المدني ينقذ سورياً سقط في بئر بعمق 15 متراً بالأوزاعي

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

“انتشل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني شخصا من التابعية السورية كان سقط في بئر يبلغ عمقه حوالى ١٥ مترا في منطقة الاوزاعي. وقدموا له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج، بسبب تعرّضه لكسور متعددة”.

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