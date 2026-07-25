من البترون إلى الديمان.. وفود المؤمنين تشارك في التطويب التاريخي

انطلقت منذ قليل مواكب أبناء منطقة البترون، من مختلف الرعايا والبلدات في الجرد والوسط والساحل، متوجهة إلى الصرح البطريركي الماروني في الديمان للمشاركة في احتفال تطويب البطريرك الياس الحويّك، بالتوازي مع انطلاق الحافلات والوفود من مختلف المناطق اللبنانية.

وبدأت الباحة الخارجية للصرح البطريركي تستقبل أفواج المؤمنين الذين توافدوا تباعاً للمشاركة في القداس الاحتفالي الذي سيترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عند الساعة الخامسة مساءً، وسط أجواء من الفرح والصلاة.

وامتلأت أرجاء الباحة بالترانيم والأناشيد الدينية التي واكبت وصول المشاركين، فيما استُكملت التدابير التنظيمية واللوجستية لتأمين حسن سير الاحتفال واستقبال الآلاف من الوافدين، في مناسبة تاريخية ينتظرها اللبنانيون والمؤمنون باهتمام كبير.

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