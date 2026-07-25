بالصور: تطويب البطريرك الحويّك.. الديمان جاهزة للاحتفال التاريخي

استكملت التحضيرات والاستعدادات في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، لاستقبال الوفود الرسمية والشعبية المشاركة في القداس الاحتفالي لتطويب البطريرك الياس الحويك، وسط تدابير أمنية وإجراءات تنظيمية ولوجستية واسعة وتحضيرات ليتورجية لتأمين حسن سير كل ما يتعلق بهذا الاحتفال الوطني والكنسي.

تطويب البطريرك الحويّك.. الديمان جاهزة للاحتفال التاريخيhttps://t.co/ju0eTC46Wf pic.twitter.com/zqLKbf2nfe — Cedar News (@cedar_news) July 25, 2026

وحتى ساعات متأخرة من ليل أمس وصولا الى ساعات الفجر الأولى، تواصلت اعمال الاشراف على التنظيم في الباحة الخارجية للصرح ووضعت اللمسات الأخيرة على التحضيرات من المذبح الرئيسي والساحات والمقاعد المخصصة للمشاركين وآلية وصولهم. كما وضعت شاشات عملاقة لنقل وقائع الاحتفال.

وتزامنا مع الاحتفال، ازدانت الطرقات والساحات بالأعلام واللافتات وصور البطريرك الحويّك، وعملت راهبات العائلة المقدسة الى جانب فرق التنظيم والمتطوعين كخلية نحل لإنجاز التحضيرات وترتيب الكراسي التي بلغ عددها 5500 كرسي موزعة على المشاركين القادمين من بلاد الانتشار بالاضافة الى الشخصيات الرسمية والدينية والدبلوماسية والاعلامية.

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