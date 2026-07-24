فرار سائق سوري بعد حادث أودى بحياة شاب.. وقوى الأمن توقفه

تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال من توقيف المدعو “ف.ح.” سوري الجنسية في محلة عابا الكورة وهو سائق الدراجة النارية الذي فرّ من مكان حادث التصادم الذي وقع على طريق ضهر العين وأسفر عن وفاة الطفل عمر حمودي مواليد عام 2011، سوري الجنسية متأثرًا بإصاباته.

وجاءت عملية التوقيف بعد أقل من ساعة على فراره حيث نفذتها مفرزة استقصاء الشمال، قبل أن يُقتاد إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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