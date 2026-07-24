بالصور: تحطيم تمثال للسيدة العذراء في البرامية.. والمشتبه به بقبضة الأمن

أقدم مجهول على تحطيم تمثال السيدة العذراء والمزار القائم على الطريق العام في بلدة البرامية.

تحطيم تمثال للسيدة العذراء في البرامية.. والمشتبه به بقبضة الأمن https://t.co/tI88acR2hA pic.twitter.com/c4555ltZNv — Cedar News (@cedar_news) July 24, 2026

وعلى الفور، أعطى رئيس البلدية شوقي حبيب التوجيهات اللازمة لكشف هوية الفاعل والتعامل معه بكل صرامة وفقاً للقوانين اللبنانية، وتمكنت بعدها شرطة البلدية بعد تعقب الدلائل وكاميرات المراقبة من معرفة هوية المشتبه فيه وإحالته على المراجع الأمنية والقضائية المختصة ليحاسب قانونياً.

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