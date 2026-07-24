تحذير جيولوجي: تفجير أنفاق الشقيف قرب فالق روم قد يحرّك نشاطًا زلزاليًا

حذّر الخبير الجيولوجي والاختصاصي في علم الزلازل الدكتور طوني نمر من أن أي تفجير واسع للأنفاق في محيط قلعة الشقيف، القريبة من فالق روم النشط، قد يؤدي إلى تغيير الضغوطات الأرضية وتحفيز حركة الفالق، ما قد يتسبب بهزة أرضية تتجاوز التقديرات المتداولة. وأوضح أن المنطقة تُعد من أكثر المناطق الجيولوجية حساسية في جنوب لبنان، داعيًا إلى تقييم علمي دقيق للمخاطر قبل تنفيذ أي عمليات تفجير واسعة.

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